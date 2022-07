CPV: Grelha bem composta para a ronda de Portimão

A jornada algarvia do Campeonato de Portugal de Velocidade by Hankook (CPV) fica, para já, marcada por mais uma grelha de pilotos "recheada" e com vários pilotos internacionais entre os 15 carros presentes.Depois da ronda de Vila Real no início deste mês, a terceira jornada do CPV e segunda do Iberian Supercars Endurance (SE), este próximo fim de semana (30 e 31 julho), no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, reúne todos os ingredientes, como uma grelha bem “recheada” de…...