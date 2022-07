Historic Endurance no AIA: 50 carros de 7 países diferentes confirmados

Depois das passagens por Barcelona, pelo Grande Prémio de Pau e por Spa-Francorchamps, a competição de clássicos mais prestigiada do sul da Europa realiza o seu primeiro evento em Portugal este fim de semana, dias 30 e 31 de Julho. O Historic Endurance terá duas corridas de cinquenta minutos no programa do Algarve Summer Party, evento sob a alçada da Race Ready que reunirá no Autódromo Internacional do Algarve algumas das maiores competições nacionais de velocidade. O evento marcado para…...