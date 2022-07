CPR, Rali Vinho da Madeira com lista de inscritos de luxo

A 63ª edição do Rali Vinho da Madeira tem uma lista de 61 inscritos em que se destaca a grande qualidade dos concorrentes e das viaturas que estarão na estrada entre os dias 4 e 6 de agosto.A lista da organização do Club Sports da Madeira junta alguns nomes estrangeiros de destaque internacional aos campeões ou principais intervenientes do campeonato nacional dos últimos oito anos e os da competição regional nas duas últimas décadas. Ao longo de três dias vão…...