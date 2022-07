F1, A grande diferença entre Charles Leclerc e Max Verstappen

Segundo Jacques Villeneuve, campeão do mundo em 1997, o GP de França só veio reforçar a “grande diferença” entre Charles Leclerc e Max Verstappen. Na opinião do piloto canadiano, Leclerc ter assumido a responsabilidade do acidente não é, simplesmente, suficiente.“Não compreendo bem, porque na Áustria ele resistiu à pressão. Mas essa é apenas a grande diferença entre Leclerc e Verstappen”, disse o canadiano.“Estas coisas simplesmente não acontecem com o Max. Se ele for batido por Leclerc, normalmente termina em segundo…...