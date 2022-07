F1: Documentos oficiais denunciam compra da Red Bull pela Porsche

Qualquer dúvida que houvesse sobre a possibilidade de a Porsche entrar na Fórmula 1 em 2026 foram agora dissipadas com documentos oficiais a revelarem que a marca alemã adquirirá 50% das acções da Red Bull Racing.O aguardado anúncio do ingresso da marca de Zuffenhausen tem vindo a ser adiado devido à não publicação do regulamento final de motores de 2026, uma condição determinante para que todo o programa seja oficializado.A oficialização da marca na Fórmula 1 chegou mesmo a estar…...