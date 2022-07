F1, Christian Horner: Primeira metade da época foi “muito para lá das minhas expetativas”

Após Max Verstappen ter selado a oitava vitória da época para a RedBull, no Grande Prémio de França, o chefe de equipa, Christian Horner elogiou o trabalho "fenomenal" de toda a organização e disse que ambas as lideranças no topo dos campeonatos superam as suas “maiores expectativas”.Max Verstappen detém atualmente uma vantagem de 63 pontos no topo do campeonato de pilotos para Charles Leclerc, ao passo que a Red Bull tem uma vantagem de 82 pontos sobre a Ferrari no…...