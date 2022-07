F1, Mika Hakkinen: “O que é importante agora é como Charles [Leclerc] responde a este erro”

Mika Hakkinen afirma que é importante que Charles Leclerc reaja ao seu erro no Grande Prémio de França. O duas vezes campeão do mundo refletiu sobre a corrida em Paul Ricard, no fim-de-semana passado, onde mais uma vez, Leclerc e a Ferrari estiveram no centro das atenções pelas razões erradas. Leclerc despistou-se enquanto liderava o Grande Prémio e foi obrigado a desistir: “Todos cometem erros, mas este foi muito público e caro”, disse Hakkinen na sua coluna Unibet. “Tive a…...