F1, Lewis Hamilton faz retrospetiva de “jornada incrível” até ao Grande Prémio 300

Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo, olhou após o GP de França, para a “jornada incrível” que o levou até ao Grande Prémio #300.Lewis Hamilton capitalizou da melhor forma a desistência de Charles Leclerc e ultrapassou Sergio Pérez para terminar no segundo lugar, o seu melhor resultado em 2022 e logo no Grande Prémio 300 da sua carreira.George Russell também fez um grande resultado, partindo de sexto e acabando por fechar o pódio para a Mercedes.“Penso coletivamente como uma…...