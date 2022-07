F1: Helmut Marko avisa que vantagem “ainda não é suficiente” para Red Bull conquistar o campeonato

Christian Horner disse após o GP de França que os resultados da época superavam as suas expectativas, mas mesmo com Max Verstappen a conquistar a oitava vitória da Red Bull em doze corridas, Helmut Marko não quer ver a equipa relaxada e deixa o aviso que a vantagem do neerlandês - 63 pontos - sobre Charles Leclerc no campeonato de pilotos e da equipa - 82 pontos para a Ferrari - entre os construtores “não é suficiente”. Verstappen pode estar no…...