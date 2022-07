Fórmula 1: Mattia Binotto sonha com vitória da Ferrari nas últimas 10 corridas

Por Eduardo Moreira A Ferrari pode e deve recuperar depois da desilusão que foi este último Grande Prémio de França e Mattia Binotto diz que com “foco” a Ferrari ainda pode ganhar as últimas 10 corridas do campeonato.A recente série de atualizações no carro da Ferrari viu a equipa a dar o seu melhor, conquistando a vitória em frente a bancadas repletas de adeptos da Red Bull, na Áustria. O despiste de Leclerc foi devastador quer para o piloto monegasco…...