GP França F1: Detrito misterioso não foi a razão para as dificuldades de Lando Norris

Por Eduardo Moreira O detrito que Lando Norris recuperou do sidepod direito do seu carro no final do Grande Prémio de França não foi a razão para a sua falta de ritmo na corrida.Norris aproveitou o novo pacote de evoluções no seu MCL36 para colocar o seu carro no quinto lugar para a partida da corrida. Porém, parece que as novas atualizações não tiveram o mesmo efeito no que toca à performance do seu carro no Grande Prémio, perdendo de…...