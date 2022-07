Fórmula 1: Christian Horner acredita que oscilações não colocam segurança em causa

Por Eduardo Moreira O chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, acredita que a segurança não seja um dos parâmetros colocados em causa com as oscilações de alguns carros, apontando às novas diretrizes da FIA para o fundo dos carros de 2023. Numa tentativa de travar o fenómeno das oscilações, a FIA anunciou, antes do Grande Prémio de França, que iria ajustar as regras para o próximo ano por razões de segurança. Novas diretrizes que incluem a subida do…...