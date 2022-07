Estreia de João Silva no CPV com um Porsche Cayman GT4

Mais uma estreia no Campeonato de Portugal de Velocidade by Hankook de 2022. Na terceira ronda da temporada João Silva vai estrear-se na competição nacional ao volante de um GT4 no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão já neste próximo fim de semana (30 e 31 de julho), fazendo equipa com o piloto espanhol Quique Bordas. O piloto de 34 anos, que concilia a sua atividade profissional com o desporto, completou seis épocas na Fórmula Ford e guiará um Porsche…...