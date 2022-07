GP de França de F1/2º pelotão: Sem problemas, Alonso vence

No início da temporada foram muitas as equipas que se impuseram na luta pela primazia do 2º Pelotão, mas duas equipas têm vindo a afirmar-se consistentemente como as mais fortes – a McLaren e a Alpine – e no Grande Prémio de França foi a formação de marca francesa e Fernando Alonso a levarem a melhor.Nem sempre estas duas equipas tiveram ao seu dispor dos carros mais rápidos atrás das três estruturas mais fortes, mas ao longo da primeira metade…...