GP França F1, Max Verstappen: “meu avanço é maior do que deveria…”

Depois do triunfo em Paul Ricard, Max Verstappen tem agora 63 pontos de avanço na liderança do campeonato e diz que "provavelmente é maior do que deveria ser". Max Verstappen detém neste momento a sua maior liderança de campeonato de sempre, após a vitória no Grande Prémio de França, o que o colocou 63 pontos à frente de Charles Leclerc na classificação dos pilotos - com o neerlandês a ser honesto o suficiente para admitir que tem tido alguma sorte…...