24H C1 Portimão: Vitória decidida na penúltima volta

O Autódromo Internacional do Algarve recebeu uma jornada memorável das 24H C1 Portimão, ronda inaugural do novo troféu Endurance e prova rainha do Troféu C1 Learn & Drive. A competição organizada pela Motor Sponsor juntou 34 C1, mais de 150 pilotos, representando 5 nacionalidades: Portugal, Bélgica, Irlanda, Países Baixos e Reino Unido. Um evento que se assumiu como uma grande experiência, com 27H ao cronómetro (3H de treinos cronometrados e corrida de 24H), disputadas sob intenso calor e onde desportivismo…...