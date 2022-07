GP França F1: Arranque de Fernando Alonso foi “crucial para ficar à frente do Lando”

Fernando Alonso terminou a corrida do GP de França à frente dos dois pilotos da McLaren e do seu companheiro de equipa, no sexto lugar. Alonso passou para a frente de Lando Norris e Daniel Ricciardo ainda nas primeiras curvas da prova francesa, ultrapassando ainda George Russell, depois de ter arrancado do sétimo posto da grelha de partida e controlou a corrida do “segundo pelotão” a partir desse ponto até ao final da 53ª volta. "Provavelmente a partida foi crucial para…...