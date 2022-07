GP França F1: FIA explica o que aconteceu com o Virtual Safety Car

Sergio Pérez queixou-se no final da corrida de que a informação que recebeu no final do Virtual Safety Car provocou confusão e, por conseguinte, permitiu o ataque de George Russell que aproveitou melhor a situação. O piloto mexicano disse que recebeu a informação no carro que o VSC terminaria na curva 9, mas tal só aconteceu na curva 12. Isso terá complicado a vida ao piloto da Red Bull que preparara o recomeço para uma curva, o que não aconteceu,…...