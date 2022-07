Taça Mundo TT Bajas/Aragon: João Dias venceu T3, al Attiyah à geral

Nasser Al Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Hilux) venceram a 38ª edição da Baja España Aragón, prova da Taça do Mundo TT/Bajas, cumprindo o seu papel de favoritos. Venceram os dois primeiros Setores Seletivos, e com um avanço de cinco minutos para Yazeed Al-Rajhi/Michael Orr (Toyota Hilux), geriram no último dia de prova, deixando para os segundos classificados no evento o triunfo no SS3. No final, Al Attiyah terminou com 3m02s de avanço para Al-Rajhi.Os brasileiros Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio (Toyota Hilux) foram…...