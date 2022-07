GP França F1: Carlos Sainz defende a Ferrari

Foi mais uma corrida para esquecer do lado da Ferrari. O erro de Charles Leclerc atirou por terra as esperanças da equipa em conquistar a vitória em França e Carlos Sainz, apesar da grande recuperação, foi ainda penalizado por um ´Unsafe Release´, sendo apanhado na confusão estratégica da sua equipa. Mas no final da prova, Sainz saiu em defesa da Ferrari, minimizado o que aconteceu, quando muitos questionam se a Ferrari deveria ter mantido Sainz em pista no final da…...