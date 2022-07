WTCR, Itália: Lynk & Co voltou a faltar, Gilles Magnus venceu corrida 2

Como seria de esperar, a polémica manteve-se na segunda corrida. Depois da Lynk & Co não ter alinhado na primeira corrida, esperava-se o mesmo na corrida 2, o que acabou por acontecer. Com apenas 11 carros em pista, Gilles Magnus, terceiro na grelha, acabou por ser o pole sitter virtual. O jovem belga venceu a corrida, com os problemas nos pneus a manifestarem-se novamente. Os Lynk & Co voltaram a entrar na boxe depois da volta de lançamento e com…...