GP de França F1: Filme da corrida

A Ferrari parecia estar em condições de dar sequência à sua senda de vitórias, mas um despiste de Charles Leclerc (Ferrari F1-75) permitiu a Max Verstappen (Red Bull RB18) mais um triunfo, que acabou por ser fácil.A Mercedes colocou os seus carros em segundo e terceiro com Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) na frente de George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes), que passou Sergio Pérez perto do fim na luta pelo pódio, com o mexicano a terminar num quarto lugar inglório.Boa…...