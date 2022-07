GP França F1: Destaques da corrida

Naquela que foi provavelmente a última corrida da F1 em Paul Ricard, com os rumores da saída da prova francesa do calendário cada vez mais intensos, tivemos provavelmente a melhor corrida desde 2018, quando a F1 regressou a Le Castellet. Max Verstappen foi o vencedor e não teve de lutar muito, dado o erro de Charles Leclerc. Depois da desistência do #16 da Ferrari, Verstappen teve apenas de gerir a corrida, conquistar mais uma vitória e dar mais um passo…...