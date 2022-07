GP França F1, Esteban Ocon suspeita de problemas no carro após uma “qualificação terrível”

Esteban Ocon não encontra uma explicação concreta que possa explicar a sua falta de ritmo na qualificação do Grande Prémio de França. O piloto francês não passou da Q2.Depois do melhor fim-de-semana de 2022 até à data para Ocon, no RedBull Ring, onde conquistou o 5º lugar, o piloto da Alpine teve uma qualificação para esquecer, não passando da Q2 e contrastando com a performance do seu colega de equipa, Fernando Alonso, que colocou o carro na sétima posição da…...