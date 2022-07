WTCR, Itália: Competição em apuros após vergonhosa corrida 1

A saúde do WTCR não era a melhor, mas o que observamos na corrida 1 em Vallelunga foi um triste espetáculo e a prova que algo tem de mudar e depressa na Taça do Mundo de Carros de Turismo. As polémicas sucedem-se e este fim de semana poderá ter sido um dos golpes mais rudes na competição da FIA, talvez ainda mais do que o cancelamento da ronda alemã (devido a problemas nos pneus Goodyear que não garantiam a segurança…...