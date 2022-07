GP França F1, Lewis Hamilton: Ferrari e Red Bull estão numa “liga diferente”

Ainda não foi desta que a Mercedes conseguiu desafiar as equipas da frente na luta pela pole position, com Lewis Hamilton a terminar em quarto e George Russell em sexto, mas os ‘flechas de prata’ até tiveram uma qualificação bastante positiva, com a Ferrari e a Red Bull ainda numa “liga diferente”. Lewis Hamilton qualificou-se na segunda linha da grelha para o Grande Prémio de França, ficando 0,430s atrás de Sergio Pérez, da Red Bull, e pouco menos de um…...