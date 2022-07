GP França F1, Lewis Hamilton: “Estamos um pouco mais atrás”

Embora confiante de que a Mercedes possa alcançar o pódio este fim-de-semana, Lewis Hamilton diz que o carro ainda não está ao nível de lutar por vitórias como muitos previam que a Mercedes pudesse conseguir neste Grande Prémio de França.No início desta semana, Damon Hill previu que Hamilton faria história ao vencer a corrida deste fim-de-semana, possivelmente até guiando a Mercedes a terminar com ambos os carros em P1-P2. No entanto, após as sessões de treinos livres de sexta-feira, o…...