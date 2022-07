WTCR, Itália: Nestor Giorlami faz a pole, Monteiro eliminado na Q1

O WTCR visita este fim de semana o circuito de Vallelunga, em Itália, onde já tivemos duas sessões de treinos e uma sessão de qualificação que definiu as grelhas para as duas corridas de amanhã. Nestor Giorlami foi o mais rápido, Monteiro começou bem o dia mas acabou eliminado na Q1. No primeiro treino livre, foi Nathanael Berthon (Audi) a fazer o melhor tempo (1:15.287) seguido de Gilles Magnus (Audi) e Nestor Girolami (Honda), com os Audi a mostrarem um…...