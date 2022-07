GP de França de F1, TL3: Max Verstappen ‘confirma’ Red Bull na frente

Já depois de ter feito um extraordinário tempo com pneus médios, Max Verstappen (Red Bull RB18) foi para a frente da tabela de tempos com pneus macios e não mais de lá saiu até ao final da sessão, deixando claro o que já ontem se desconfiava, apesar de ter sido a Ferrari a liderar as tabelas de tempos: a Red Bull está mais rápida em Paul Ricard.Tanto em registo de qualificação como de corrida. A diferença não é grande, mas…...