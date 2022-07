GP França F1: O filme do TL3

Ao contrário de outros Treinos Livres 3 que vimos este ano, tivemos ação em pista logo desde os primeiros segundos, com Sérgio Pérez a fazer o primeiro tempo representativo. Max Verstappen tratou de melhorar significativamente o tempo do seu colega de equipa, entrado logo no segundo 32, ambos com os pneus médios, com Esteban Ocon a fazer o terceiro tempo pouco depois, a mais de um segundo e meio da referência (também com médios). Com vinte minutos decorridos da sessão,…...