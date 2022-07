GP França F1, Lando Norris: “Porpoising mostra que estamos da direção certa”

A McLaren foi uma das equipas que trouxe mais atualizações para o GP de França. Com um pacote extenso de melhorias, a equipa espera dar um passo em frente ao nível do desempenho. Lando Norris admitiu que tanto ele como a equipa não esperavam passos evidentes mas sim pequenas melhorias o que se verificou. O MCL36 tem sofrido com mais porpoising nas últimas corridas, o que Norris considera um bom sinal, pois mostra que o carro gera mais downforce: "O…...