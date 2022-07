GP França F1: Ferrari não está à frente da Red Bull, embora possa ter parecido…

Depois de realizados os dois primeiros treinos livres conclui-se que a Ferrari parece estar em muito boa forma numa volta única, de qualificação. Os homens da Scuderia encabeçaram as duas sessões de treinos livres, fizeram uma dobradinha no segundo, com a equipa italiana mais de meio segundo afastada da Red Bull.Só que, como é habitual, olhando para os números com mais distanciamento e atenção, a verdade é que a vantagem da Ferrari para a Red Bull em termos de desempenho…...