GP França F1: O filme do Treino Livre 2

Lewis Hamilton esteve de volta ao seu Mercedes depois de Nyck de Vries ter tido mais uma oportunidade na Fórmula 1 no primeiro treino livre, enquanto Valtteri Bottas substituiu Robert Kubica na Alfa Romeo. A Mercedes vai comparar os dados recolhidos no treino da hora de almoço durante a segunda sessão, com Toto Wolff a admitir que o desempenho do carro não foi tão positivo como queriam.A McLaren transferiu o pacote de atualização para o carro de Lando Norris que…...