GP França F1, TL1: Charles Leclerc e Ferrari começam na frente

Faltavam cerca de 15 minutos para o final da sessão quando Charles Leclerc colocou o seu Ferrari F1-75 no topo da tabela de tempo, registo que se manteve até ao final da sessão. Bateu Max Verstappen (Red Bull RB18) por 0.091s, com Carlos Sainz (Ferrari F1-75) em terceiro a 0.338s.George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes) foi quarto a 0,951s, o primeiro com pneus médios, ao contrário dos quatro primeiros que fizeram o seu tempo com pneus macios. O inglês ficou na…...