GP França F1: Será que a Mercedes se ‘junta’ a Red Bull e Ferrari em Paul Ricard?

A 12ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022 leva equipas e pilotos à região de Marselha, e ao Circuito Paul Ricard, casa do Grande Prémio de França. Das 247 variações de pista disponíveis no circuito de Le Castellet, a configuração utilizada para a Fórmula 1 proporciona normalmente muitas disputas, e este ano, com os novos monolugares, espera-se ainda mais emoção em pista.Definido por longas retas, o primeiro sector do circuito termina num complexo de baixa velocidade que…...