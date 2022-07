GP França F1, Ferrari e Red Bull: venha daí mais uma bela luta…

Max Verstappen espelha bem o que tem sido a luta no topo da classificação dos dois campeonatos, de pilotos e construtores. Basicamente, o neerlandês explica que a Red Bull e a Ferrari têm em condições normais prestações muito equilibradas, mas que quando alguma delas ‘quebra’ por algum motivo, como sucedeu com a Red Bull na Áustria, a outra sobrepõe-se muito mais facilmente. Segundo Verstappen, a Ferrari foi mais forte do que o esperado na Áustria. Mas a Red Bull também…...