GP França F1: Carlos Sainz pode trocar de motor no F1-75, e ser penalizado…

A Ferrari está a avaliar trocar motor do F1-75 de Carlos Sainz no GP de França, o que o fará partir do fundo da grelha, caso a decisão se confirme. Carlos Sainz diz que a Ferrari ainda está a avaliar se deve ou não instalar uma nova unidade de potência, o que desencadearia uma penalização na grelha para o Grande Prémio de França deste fim-de-semana, depois de um fim de semana que terminou em chamas na Áustria.Tendo em conta que…...