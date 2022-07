FPAK anuncia plano de Investimentos: “apoio direto aos associados”

Na entrevista que deu ao AutoSport a meio de junho, Ni Amorim, Presidente da FPAK tinha anunciado diversos investimentos. Hoje, a FPAK anunciou um apoio direto aos associados, no valor de €200.000: “nos dois primeiros anos do meu mandato, foi preciso ‘arrumar com a casa’, acabar de pagar as dívidas, desipotecar as instalações das Finanças e dos bancos, e depois foi preciso modernizar a Federação, quer em termos informáticos, quer em termos de instalações físicas. Conseguimos em dois anos fazer…...