Calendário do WRC 2023: Portugal, sim, México, sim, Chile e Alemanha, talvez…

Como se pode calcular, a FIA e o Promotor do WRC estão a trabalhar no calendário do Mundial de Ralis de 2023, que deverá ter 14 provas. Segundo rezam as ‘crónicas’, leia-se, rumores, vai ter 14 provas, oito na Europa, seis no resto do mundo, e tanto na Europa como no ‘resto do mundo’ deve haver algumas alterações.Da parte que ‘nos’ toca, o Rali de Portugal, não deve haver alterações, a prova deverá, com boa dose de certeza, constar no…...