GP França F1: Calor pode ser dor de cabeça (lembra-se do Bahrein 2005?)

A onda de calor que tem afetado grande parte da Europa é uma preocupação para muitas atividades e claro que as atividades desportivas ficam afetadas. Especialmente no desporto motorizado, temperaturas elevadas podem ser sinónimos de problemas para os pilotos e as equipas. Em Paul Ricard, deveremos ver temperaturas a rondar os 35º temperaturas elevadas para todos os que estiverem no circuito. Espera-se que este seja o fim de semana mais quente em Paul Ricard desde 2018, ano em que o…...