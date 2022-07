António Félix da Costa: Astros alinhados para uma nova fase entusiasmante

António Félix da Costa é um valor seguro do desporto motorizado mundial. De jovem promessa da Red Bull que esteve a um pequeno passo da F1, foi crescendo nos GTs, na Fórmula E e agora nos protótipos, para se tornar numa das grandes referências do campeonato 100% elétrico e do Endurance. Com uma carreira recheada de sucessos, Félix da Costa prepara-se para um novo desafio, ainda mais entusiasmante. Quem já teve a sorte de falar pessoalmente com AFC, sabe que…...