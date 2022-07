GP de França de F1: Alpine quer distanciar-se da McLaren

Um bom resultado da Alpine na Áustria, com ambos os pilotos a terminarem nos pontos (Ocon foi quinto e Alonso décimo - depois de começar a corrida na última linha da grelha)levou a equipa francesa a alcançar a McLaren em pontos na tabela de construtores, com a equipa de Woking ainda a segurar a vantagem devido ao pódio de Lando Norris, em Imola.Porém, atualmente a Alpine mostra-se mais forte do que a McLaren e com a sua corrida da casa…...