F1, George Russell: “Todos entendem que Toto Wolff é um grande líder”

George Russell descobre a cada dia a realidade da Mercedes e o que era apenas uma realidade algo distante com a qual tinha contacto esporadicamente é agora o seu mundo. E o jovem piloto britânico tem elogiado a sua equipa e a suas figuras principais: Lewis Hamilton e George Russell. Numa recente entrevista ao podcast Beyond the Grid, Russell falou de Toto Wolff e da forma como se envolve com a equipa: "Em primeiro lugar, nunca percebi até agora a…...