F1: O momento da verdade para a Ferrari

Chegados que estamos ao meio da temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 deste ano, Charles Leclerc está no segundo posto do certame de pilotos, a trinta e oito pontos de Max Verstappen, sendo este o momento em que a Ferrari terá de tomar a decisão que nos deixará perceber se quer lutar pelo título mais importante da categoria ou não…Depois de duas temporadas difíceis, a Scuderia regressou este ano às vitórias e chegou mesmo a liderar com conforto…...