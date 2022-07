F1, George Russell: “Se existisse gravilha, os pilotos iriam tratar os limites de pista de forma diferente”

George Russell é de opinião que a solução para as várias infrações aos limites de pista são simples: escapatórias de gravilha. Enquanto os pilotos tiverem uma ‘rede’ a ‘protegê-los’, eles vão ‘alargar’ os limites do que fazem em pista. A sugestão do piloto britânico surgiu após numerosas penalizações e incidentes por violação aos limites de pista, onde o carro ia muitas vezes para lá da linha branca, em Spielberg: “É uma posição muito difícil para todos os envolvidos, mas está…...