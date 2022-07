F1, Valtteri Bottas diz que os pilotos devem ser consultados sobre locais das ‘Sprint’

Valtteri Bottas confessa que o contributo dos pilotos devia ser importante no momento da escolha dos circuitos que recebem o formato das corridas Sprint.O novo formato de Grande Prémio com corrida Sprint ainda divide adeptos e pilotos. Certo é que vão continuar para o ano, e até em ‘carga’ dupla, uma vez que o objetivo da F1 será introduzir não três, mas seis Grandes Prémios com Sprint.A segunda de três corridas Sprint em 2022 realizou-se no último Grande Prémio, na…...