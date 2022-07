24 Horas C1 de Portimão: 35 equipas, mais de 150 pilotos

Realizam-se no próximo fim de semana as 24 Horas C1 de Portimão, um evento que vai contar com casa cheia, numa edição que se espera memorável para os participantes. Estão confirmadas 35 equipas, de cinco nacionalidades, e mais de 150 pilotos. À espera dos melhores em pista estão 8.750€ em prémios monetários. A prova de resistência garante uma experiência única com 27 horas de ação ao cronómetro. As míticas 24H C1 Portimão estão à porta. Dias 23 e 24 de…...