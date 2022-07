F1, Max Verstappen defende segunda oportunidade de Juri Vips

Max Verstappen acredita que é correto dar uma segunda oportunidade a Juri Vips, ex-piloto reserva e de testes da Red Bull. O piloto da Fórmula 2 viu o seu contrato ser cancelado pela Red Bull, depois de ter feito comentários racistas durante uma sessão de jogo em direto, no mês passado. Vips, que tinha participado no TL1 do Grande Prémio de Espanha pela Red Bull, teve direito a uma segunda chance oferecida pela sua equipa de Fórmula 2, a Hitech…...