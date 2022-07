F1, Mattia Binotto: “O carro mais rápido em pista é o que tem prioridade”

Mattia Binotto esclareceu a posição da Ferrari relativamente às ordens de equipa. A estratégia da Ferrari tem sido fortemente contestada nas últimas duas corridas. Primeiramente, durante o Grande Prémio da Grã-Bretanha, Charles Leclerc sentiu que Carlos Sainz devia tê-lo deixado passar mais cedo, uma vez que o monegasco estava com melhor ritmo. De seguida, no Grande Prémio da Áustria, a dupla da Ferrari entrou em “luta aberta” pelo segundo lugar no início da corrida sprint e nenhuma ordem de equipa…...