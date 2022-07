F1: Lewis Hamilton prestes a entrar no exclusivo grupo de pilotos com 300 Grandes Prémios

Lewis Hamilton atingirá outro grande marco da sua carreira no GP da França, juntando-se a um grupo restrito de pilotos que alcançaram os 300 Grandes Prémios na Fórmula 1. Em 16 anos de carreira, desde a sua estreia no Grande Prémio da Austrália de 2007, Hamilton falhou apenas uma corrida. No GP de Sakhir de 2020, o sete vezes campeão do mundo ficou de fora após teste positivo à Covid-19 e foi substituído pelo atual colega de equipa, George Russell.…...